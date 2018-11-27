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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Evin bahçesindeki kümeste 592 adet uyuşturucu hap ele geçirildi İzle

Evin bahçesindeki kümeste 592 adet uyuşturucu hap ele geçirildi İzle

Evin görüntüsü

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Tacirleri Harekete Geç Müstakil Ev 

-Polisin köpekle evi bahçeyi araması
-Kümes içinde hapların bulunması
-Detaylar

( AKSARAY ) - Aksaray’da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı AKSARAY

- Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik müstakil bir eve operasyon düzenleyen polis, evin bahçesinde bulunan kümesin içerisinde 592 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, 3 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmanın ardından kimliklerini tespit ettiği S.S. (29) K.S. (28) ve G.T. (22) takibe alan polis, yeterli delillere ulaştıktan sonra Bahçeli Mahallesindeki müstakil eve operasyon düzenledi.
Evde ve bahçede hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yapan polis, bahçedeki kümeste kavanoz içerisinde gizlenmiş 592 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınarak emniyette sorgulanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan tutuklanan 3 şüpheli ile uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.Ç. (28) isimli şahıs da yapılan operasyon sonucu yakalandı. Çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalanan şüpheli M.Ç.'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.
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