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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Eşyalarla tehlikeli yolculuk

Eşyalarla tehlikeli yolculuk

Gaziantep ' te ev eşyalarını taşıyan bir ailenin kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolculuğu görüntülendi. Ailesiyle eşyalarla yolculuk yapan kız çocuğu yolculuk sırasında kedisini kucağından ayırmadı. Organize Sanayi Bölgesi ' ndeki Kamil Şerbetçi Bulvarı ' nda seyreden kamyonetteki ailenin tehlikeli yolculuğu görüntülendi. Ev eşyalarının bulunduğu kamyonette yolculuk yapan aile, tehlikeye aldırış etmedi. Ev eşyalarıyla dolu kamyonetin kasasının köşesinde yolculuk yapan aile, kameraları görünce yüzlerini kapatmaya çalıştı. Eşyalarla birlikte yolculuk eden 2 ' si çocuk 5 kişinin seyahati yürekleri ağza getirdi. Kamyonetin sürücüsü de şaşkın bakışlara aldırış etmeden ilerledi. Kamyonet seyir halindeyken kasanın kenarına oturup ayaklarını sallayarak seyahat etmesi de korkuttu. Kedisini kucağından ayırmadı Ailesiyle birlikte tehlikeli bir yolculuk eden minik kız, kedisini kucağından ayırmadı. Kamyonetin kasasında ayakta tehlikeli bir yolculuk yapan kız çocuğu, kedisini bir an olsun kucağından bırakmadı. Şehir merkezine doğru ilerleyen kamyonet bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Kamera Kız Çocuğu Kışla Irak Tehlikeli Yolculuk 

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