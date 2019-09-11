Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eşlerine not bırakıp evi terk kız kardeşler PUBG’den tanıştıkları genç ile kaçtı

Eşlerine not bırakıp evi terk kız kardeşler PUBG’den tanıştıkları genç ile kaçtı

Kütahya ' da eşlerine not bırakarak evden kaçan Ayşe Daşgın ve kız kardeşi Reyhan Keçiş, Osmaniye ' de H.Y. adlı kişiyle beraber polis ekiplerince yakalandı. Reyhan Keçiş'in PUBG oyunundan tanıştığı H.Y. ile kaçarken ablası Ayşe Daşgın'ın da onlarla beraber gittiği öğrenildi.

Online Akalan Kız Kardeş Polis Ekipleri Irak 


Kütahya'da 4 yıllık evli Ayşen Daşgın (22) ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş (18), eşlerine not bırakarak evi terk etti. Eşlerine not bırakıp ziynet eşyalarını yanlarına alıp evden ayrılan kardeşlerin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Emniyet güçlerinin yaptığı çalışma sonrası iki kız kardeşin Osmaniye'de olduğu tespit edildi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Ayşen Daşgın ve kardeşi Reyhan Keçiş ' i Osmaniye ' de H.Y. ile birlikte bularak gözaltına aldı. İki kız kardeşin alınan ilk ifadelerinde iddiaya göre, kız kardeşlerden Reyhan Keçiş'in Osmaniye'de oturan H.Y. adlı kişi ile çok oyunculu online bir video oyunu olan PUBG'den tanıştığını, kendi isteği ve rızası ile H.Y. ile birlikte Kütahya'dan Osmaniye iline geldiği ve bu esnada ablası Ayşe Daşgın'ın da kendisi ile birlikte geldiğini söylediği öğrenildi. Emniyette sorguları süren kız kardeşlerin ayrıca Kütahya'daki ailelerine dönmek istemediklerini beyan etmeleri üzerine iki kız kardeş ve yanına geldikleri H.Y. serbest bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı