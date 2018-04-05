Eskişehir'deki silahlı saldırının perde arkasını anlattı! (Saldırgan Volkan Bayer hakkında)



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamdan odasında olmaması sayesinde kurtulan Dekan Cemil Yücel, ' Saldırgan Volkan Bayer, kendisi akli dengesi yerinde olmayan bir insan, pek çok kişiyi sürekli şikâyet eden bir kişi ' dedi. Saldırganın başkalarını sürekli olarak FETÖ'yle suçladığı, hakkında ise soruşturma olduğu öğrenildi.



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Ayşe Aypay, katliamın ardından sinir krizi geçirdi. Arkadaşları uzun süre Aypay'ı sakinleştirmeye çalıştı. Doç. Dr. Aypay şu açıklamayı yaptı: ' YÖK'e, rektörlüğe, bakanlığa dilekçe verdik. Rektörlük korudu. Defalarca dilekçe verdik. Dilekçelerimizi işleme bile almadılar. Volkan Bayer'in dosyasını rektörlüğe çektiler. 4 tane insanın hayatına mal oldu.



İFADE VERMESEYDİM BEŞİNCİ CENAZE BENDİM'



Bugün adliyedeydim. Eğer ben bugün adliyeye ifade vermeye gitmemiş olsaydım, Volkan Bayer'in beşinci cenazesi bendim.



'YÖK NİYE İŞLEM YAPMADI'



YÖK niçin işlem yapmadı? Rektörlük neden işlem yapmadı? 1.5 yıldır defalarca dilekçe verdik, hepsinin üstüne yattılar. Dokundurtmadılar Volkan Bayer'e. Şimdi açıklasın YÖK Başkanı. Şimdi açıklasın Rektör. Benim eşim Volkan Bayer'in iftiraları yüzünden işinden atıldı. 5.5 ay hapis yattı. Kim ödeyecek bunları?



