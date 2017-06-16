Eski hemşireden inanılmaz itiraflar



Hastane doğum yaptıktan sonra ikiz bebeklerinin öldüğü söylenen bir anne çocuklarının cenazesine ulaşamaması üzerine programa katıldı.



Programdan çocuklarının öldüğüne öldüğüne inamadığı söylediği sırada eski bir hemşire yayına katılarak bebeklerin hastanelerde nasıl satıldığı anlattı.



ÖLÜ DOĞANLA YER DEĞİŞTİRİLDİ



Bebeklerin satıldığına tanık olduğu ifade eden hemşire 'Genelde köylülerin çocukları satılıyor. Ebe ve hasta bakıcılar bana tepki gösteriyordu. Sağlık bir doğum yapan bir çocuğu yıkadılar ve babaya çıkıp çocuğun öldüğünü söylediler. Halbuki başka bir masadaki çocuk ölmüştü. Çünkü ölü bir şekilde doğum yapmıştı. Karnında ölmüştü çocuk.' dedi.



DOKTORLARIN SUÇU YOK



Canlı yayında her şeyi tek tek anlatan eski hemşire 'Bebek fakir aileden alınıp zengin aileye verildi. Hasta bakıcılar bu olaydan para aldı. Ancak doktorların bu olaylarda bir suçu yok' diye konuştu.



