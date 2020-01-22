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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Eski çalıştığı iş yerinin çelik kasasını çaldı

Eski çalıştığı iş yerinin çelik kasasını çaldı

Manisa ' da 3 yıl önce bir ay çalıştığı iş yerine giren hırsız, yaklaşık 150 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası bulunan kasayı çaldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, zanlıyı düzenlenen operasyonla yakalarken, çelik kasa ise boş bir arazide balyozla açılmış şekilde bulundu.

Olay Yeri İnceleme Ziynet Eşyası Güvenlik Kamerası Maskeli Hırsız Polis Ekipleri 


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi'ndeki iş yerinin kapısının kırılıp çelik kasanın çalındığı ihbarını aldı. İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlının S.B. (32) olduğunu belirledi. Zanlının ikametine yapılan operasyonda S.B. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının evinde ve kullandığı otomobilde yapılan aramada, çalıntı eşyalar ve sahte plaka ele geçirildi. İş yerinden çalınan ve balyozla açıldığı tespit edilen çelik kasa, Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bir arsada bulundu. İçinde 150 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasının alındığı iddia edilen çelik kasa, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iş yeri sahiplerine teslim edildi. Öte yandan daha önce de hırsızlıktan 4 suç kaydı olduğu belirtilen S.B.'nin, kasanın çalındığı iş yerinde yaklaşık 3 yıl önce bir aylığına çalıştığı öğrenildi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, uzun uğraşlar sonucu iş yerinin kepengini açan maskeli hırsız, iş yeri merdivenlerinden sürükleyerek çıkardığı çelik kasayı otomobilin arka koltuğuna yükleyerek uzaklaştığı görülüyor. (ÖND-NT-Y)
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