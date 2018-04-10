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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Esenyurt’ta yolcu minibüsü kaza yaptı: 1’i ağır 5 yaralı İzle

Esenyurt’ta yolcu minibüsü kaza yaptı: 1’i ağır 5 yaralı İzle

Kaza yapan araçlardan görüntü

Hastane Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Polis Ekipleri Servis Aracı 

-Yaralıdan görüntü
-Trafikten görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta yolcu indirip bindirmek için aniden duran minibüse okul servis aracı arkadan çarptı. Kaza’da 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Doğan Araslı Bulvarı Avcılar istikametine seyreden 34 M 5557 plakalı minibüs Sağlık Ocağı Durağı’na geldiğinde yolcuların inmesi için iddiaya göre aniden durdu. Son anda minibüsün durduğunu fark eden 34 BB 4329 plakalı okul servis aracı ise arkadan çarptı. Kazanın etkisi ile servis aracı sürücüsü araç içinde ağır yaralandı. Olay yerine vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Bu sırada minibüsün içinde bulunan yolculardan 4’ü de çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis olayla ilgili incelemesine devam ederken yolda trafik bir süre durma noktasına geldi.
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