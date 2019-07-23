Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Esenyurt'ta saplantılı aşık dehşeti:2 yaralı

Esenyurt'ta saplantılı aşık dehşeti:2 yaralı

Saplantılı aşık eski kız arkadaşını ve annesini silahla vurdu

Genç Kız Hastane Kız Arkadaş Saplantı Plato 


- Esenyurt'ta iddiaya göre bir kıza platonik aşık olan şüpheli evlerine geldiği anne ve kızı tartıştıktan sonra silahla yaralayarak kaçtı. Polis kaçan şüpheliyi ararken anne ve kızı tedavi altına alındı. Olay Esenyurt İnönü mahallesinde yaşandı. İddiaya göre 5 katlı binanın 2.katında yaşayan anne ve kızının evine genç kızın eski erkek arkadaşı geldi. Bir süre burada tartışan anne ve saplantılı şekilde aşık olduğu eski kız arkadaşıyla Kübra G. ile tartışan şüpheli, yanında getirdiği silah ile ateş etti. Genç kızı kalçasından araya giren annesini ise bileğinden yaralayan saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri anne ve kızını aynı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Anne ve kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı