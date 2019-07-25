Esenyurt'ta ele geçirilen 271 milyon sahte dolar emniyetin avlusunda sergilendi



Geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt ' ta bir matbaaya İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılıkla Mücadele Şube müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonda, iç ve dış piyasaya sürülmek üzere 100 ' lük banknotlar halinde kesime hazır sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirilmiş, şok baskında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edilen Bülent Ç. adlı komiserin de aralarında olduğu S.A.S., B.D., C.D. E.K. ve M.I. adlı 6 kişi yakalanmıştı. Altı gün önce yapılan operasyonda imha edilmek üzere sahte dolarlara el konulurken, polisteki sorguları tamamlanan 6 kişi dün sabah Büyükçekmece Adliyesi ' ne sevk edildi. FETÖ/PDY üyesi eski komiserin de aralarında olduğu 6 kalpazan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçen sahte paralar, para basımında kullanılan kalıplar, matbaa mürekkepleri ve para sayma makineleri bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü ' nün avlusunda sergilendi. Polis, halen firari durumda olan örgüt lideri A.A. ve paranın tasarımını yapan grafiker M.Ü. adlı 2 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ederken, basılan sahte dolarların FETÖ/PDY ile bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

