Esenyurt'ta dehşet anları kamerada İzle

-Cep telefonu görüntüleri

-Yaralı kadının kaldırımdaki görünüsü

-Zanlının hakaretleri

-Kadının lütfen git şikayetçi olmayacağım demesi

-Adamın kadın cinayeti ile ilgili söyledileri

-Ambulansın gelmesi

-Adamın kaçması

-Detaylar



( İSTANBUL )- Sevgilisini sokak ortasında vurdu, polise haber verip başında bekledi- Yaralı kadın "Şikayetçi olmayacağım, git" diye adeta yalvardı- Kadını öldürmekte tehdit eden zanlı, "Sonra kadın cinayetleri niye oluyor diyorsunuz. Bir kere erkeğe sormuyorlar ki niye öldürdü bu adam" İSTANBUL



- Esenyurt'ta bir adam, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında vurdu. Kadına hakaretler ederek öldürmekle tehdit eden adam, polisi çağırıp başında bekledi. Bu sırada çaresiz kadın ise, "Şikayetçi olmayacağım, lütfen git" diye adeta yalvardı. Dehşet anları kameralara yansıdı. Dehşete düşüren olay Esenyurt Esenkent mahallesi 725 sokakta yaşandı. İddiaya göre bir şahıs sevgilisi olduğu iddia edilen kadının eve gelmesini bekledi. Sabaha karşı eve gelen kadını sokak ortasında bacaklarından vuran zanlı, başında bekleyerek hakaretler yağdırdı. Polise haber veren zanlı, dakikalarca sokakta bekledi. Bu sırada kadını öldürmekte tehdit eden zanlı, "Sonra kadın cinayetleri niye oluyor diyorsunuz. Bir kere erkeğe sormuyorlar ki niye öldürdü bu adam" diye bağırdı. Yaralı halde kaldırımda oturan çaresiz kadın ise, "Volkan ne olur git polis geliyor, söz şikayetçi olmayacağım diye" adeta yalvardı. Yaşanan dehşet, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Zanlı bir süre sonra ambulansın gelmesiyle olay yerinden kaçtı. Meltem Çamlıca isimli yaralı kadın ise, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin kaçan zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.



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