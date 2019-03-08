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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Esenler'de 'Tırnakçı' kameralara yakalandı İzle

Esenler'de 'Tırnakçı' kameralara yakalandı İzle

tırnakçılık anları

Siyer Akalan Kamera Dolandırıcılık Giyim Mağazası 

-detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Esenler'de tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıs kameralara yakalandı. Olay, Esenler Kazımkarabekir Caddesinde bir giyim mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mağazaya gelen bir şahıs 'Tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalıştı. Mağazadan bir ürün alan şahsın kasiyerin kafasını karıştırarak fazla para üstü almaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde tırnakçının kasiyeri dolandırmak için dakikalarca çabaladığı anlar yer alıyor. (ÖY- ÖFA
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