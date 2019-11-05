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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Erzurum servis minibüsü kaza yaptı: 5 yaralı İzle

Erzurum servis minibüsü kaza yaptı: 5 yaralı İzle

olay yerinden görüntüler

( ERZURUM ) ERZURUM

Hastane Trafik Kazası 


- Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Erzurum Yakutiye Belediyesi DGM kavşağında meydana gelen trafik kazasında Yoncalık Caddesi’nden Medresen Caddesine seyreden 25 FF 522 plakalı cezaevi personelini taşıyan servis minibüsü ile Tebrizkapı semtinden Cumhuriyet caddesine seyreden 81 FB 027 plakalı sebze yüklü minibüs ile çarpıştı. Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada servis minibüsünde bulunan yolculardan biri ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekicilerle bölgeden alındı. (ŞG-AT)
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