Erzurum otogarı kaçak göçmenlerle dolup taştı Haberi

-- Detay ve genel görüntüler

-- Göçmenlerle röportajlar



( ERZURUM -ÖZEL-HD)- Iğdır’da 17 kişinin öldüğü feci kaza, kaçak göçmen sorununu yeniden gündeme taşıdı- Erzurum’da 500’ün üzerinde kaçak göçmen yakalandı- İnsan kaçakçılığı yapan şebekenin çökertilmesi için bölge genelinde operasyonlara hız verildi ERZURUM



- Iğdır’da dün 17 kişinin hayatını kaybettiği 37 kişinin de yaralandığı feci trafik kazasının ardından kaçak göçmen sorunu yeniden gündemin ilk sıralarında yer aldı. İnsan kaçakçılığı yapan şebekenin çökertilmesi için bölge genelinde operasyonlara hız verilirken Erzurum otogarında 500’ün üzerinde Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Erzurum otogarı sabah saatlerinde kaçak göçmenlerle dolup taştı. Vatandaşların ihbarı üzerine otogarda 500’ün üzerinde Afganistan ve Pakistan uyrukla kaçak göçmen yakalandı. Belediye otobüslerine bindirilen kaçak göçmenler adli işlemlerin yapılması için kentteki polis merkezlerine götürüldü. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler daha sonra Aşkale ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. “Erzurum’da son 3 ayda 7 binin üzerinde kaçak göçmen yakalandı” Erzurum polisi son 3 ay içerisinde yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 7 binin üzerinde kaçak göçmeni yakaladı. İran üzerinden özellikle Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi güzergahından Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlenen kaçak göçmenlere aracılık yapan insan kaçakçılığı şebekesinin çökertilmesi için bölge genelinde güvenlik güçleri operasyonlara hız verdi. Iğdır Valisi Enver Ünlü, katıldığı bir haber kanalında 17 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yaptığı açıklamada 2 insan tacirinin yakalandığı belirtti.

Iğdır ve Ağrı’nın İran sınır hattında güvenlik duvarının yapımına başlanması nedeniyle özellikle bu yıl kaçak göçmen geçişlerinin oldukça arttığını belirten Vali Ünlü, “Güvenlik duvarı tamamlanmadan Türkiye’ye geçmek için yoğun akım başladı.

Tedbirler alınıyor ancak önüne geçmekte mümkün değil. İnsan kaçakçılığı şebekesinin çökertilmesi için güvenlik güçlerimiz operasyonları artırdı.” dedi.



