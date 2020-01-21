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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Erzincan'da soygun girişimi...Kuyumcuyu soymayan çalışan şüpheli etkisiz hale getirildi

Erzincan'da soygun girişimi...Kuyumcuyu soymayan çalışan şüpheli etkisiz hale getirildi

Erzincan ' da kadın çarşafı giyinerek tabancayla kuyumcuyu soymaya çalışan şahıs, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

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Olay, akşam saatlerinde Erzincan merkez Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, üzerine siyah çarşaf giyinen Nedim V., altın alma bahanesiyle kuyumcuya girdi. Üzerindeki tabancayı çıkarıp iş yeri sahibine doğrultan şahıs, ' Bu bir soygundur ' diyerek poşete vitrindeki altınları doldurmasını istedi. İş yeri sahibi bu sırada alarm butonuna basarak şüpheliyi oyalamaya çalıştı. Bir süre sonra şüpheliyle iş yeri sahibi arasında kuyumcu içerisinde arbede çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen polisler şüpheliyi etkisiz hale getirerek, polis merkezine götürdü.Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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