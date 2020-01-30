Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Ergenekon kumpas davasının kilit isimlerinden Ümit Sayın'ın evinde ölü bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Yapılan incelemede ilk belirlemelere göre Sayın ' ın vücudunda darp izine rastlanılmadı . Ergenekon kumpas davasında tutuklanan ve ardından itirafçı olduktan sonra tahliye olan Ümit Sayın, Kadıköy Merdivenköy ' deki evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm sonrası polis evde inceleme yaparken, Sayın ' ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Komşuları ise Sayın ile pek görüşmediklerini söylerken yapılan ilk incelemelerde darp izine rastlanılmadı. Telefonunun sesi içeriden gelince kapı çilingir tarafından açıldı Ergenekon kumpas davasında gizli tanık olan Sayın ' ın polis korumasında olduğu ve cansız bedeninin polis tarafından bulunduğu öğrenildi. Koruma polisi Sayın ' a cep telefonundan ulaşmak istedi fakat cevap alamadı. Bu esnada telefon sesinin Merdivenköy ' deki dairesinden geldiğini duyan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdiler ve Sayın ' ın cansız bedenini buldular.Öte yandan ilk belirlemelere göre Sayın ' ın vücudunda darp izine rastlanmadı.
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