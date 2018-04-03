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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Epilepsi geçiren adama yardım bahanesiyle yaklaşıp gasp etti, çaldığı paraları ağzına böyle attı İzle

Epilepsi geçiren adama yardım bahanesiyle yaklaşıp gasp etti, çaldığı paraları ağzına böyle attı İzle

güvenlik kamerası görüntüleri

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-adamın epilepsi geçirmesi
-yardıma gitmeleri
-şahsın parayı ağzına atması
-şahsın asayiş bürodan adliyeye götürülmesi

( BURSA -HD) BURSA

- Bursa’da epilepsi nöbeti geçiren S.Ç.’ye yardım etmek bahanesiyle yaklaşan İ.H.K, S.Ç.’nin cebindeki 260 lirasını alarak kaçtı. Çaldığı paralı ağzına atan zanlı kaçamadan yakalandı. Olay Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi’nde meydana geldi. Epilepsi hastası olan S.Ç. bir ganyan bayisinde nöbet geçirerek bayıldı. O esnada bayide bulunan H.İ.K. isimli şahıs yardım etmek bahanesi ile S.Ç.’ye yaklaştı. S.Ç.’nin cebindeki 260 lirasını alıp ağzına atan H.İ.K. daha sonra ayağa kalkarak bayiden uzaklaştı. Kendine gelen S.Ç. durumu fark ederek polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde H.İ.K.’nin şüpheli tavırlarını fark eden ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Kısa bir süre sonra yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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