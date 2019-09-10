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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Engelli adam darp edilmiş halde bulundu

Engelli adam darp edilmiş halde bulundu

Tekirdağ ' ın Malkara ilçesinde darp edilmiş halde yaralı bulunan yürüme engelli yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.İddiaya göre, Hacıevhat Mahallesi Ok Meydanı Sokak ' ta ikamet eden 71 yaşındaki H.Ç. evinin önünde darp edilmiş halde yaralı bulundu. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı vatandaş, tedavi altına alındı. Olayla ilgili bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Yürüme Engelli Polis Hastane Yaşlı Adam 

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