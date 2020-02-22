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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Emanet aldığı otomobil alev alev yandı...O anlar kamerada İzle

Emanet aldığı otomobil alev alev yandı...O anlar kamerada İzle

Yangın anından görüntü

Polis Hastane Bild Kamera Polis Ekipleri 

-Araçta yaşanan patlamadan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Detaylar

( KOCAELİ )- Zaman zaman patlamaların yaşandığı otomobilden geriye iskeleti kaldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde hastaneye giden şahsın içinde olduğu otomobil alev alev yandı. Son anda kendini dışarı atan sürücünün, kullanılamaz hale gelen aracı hastaneye gitmek için emanet aldığı öğrenildi. Yangın gece saatlerinde Ataevler Mahallesi İzci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ruhan Y. yakınlarından emanet aldığı 34 YC 5781 plakalı otomobille MR çekilmek için hastaneye gitti. Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından evine dönmek için yola çıkan Ruhan Y., evine 100 metre kala araçtan yanma kokusu geldiğini fark etti. Aracı yol kenarına çeken sürücü, araçtan inmek istediği sırada kapıların açılmadığını fark etti. Bir süre kapıyı zorlayan Ruhan Y. zor da olsa kapıyı açarak araçtan indi. Sürücünün inmesinin ardından birden alev alan otomobil yanmaya başladı.
Ruhan Y., alevlerin kapladığı aracı kendi çabalarıyla söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zaman zaman patlamaların yaşandığı aracı uzun süren müdahale sonrasında söndürdü. Büyük oranda yanan araç kullanılamaz hale dönerken, polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.
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