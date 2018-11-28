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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Elazığ’da terör propagandasından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Haberi

- Elazığ’da terör propagandasından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Haberi

-şüphelilerin adliyeye girmesi

Sosyal Medya Propaganda Sosyal Paylaşım Terör Örgütü 

--adliye detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyada propagandasını yapan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında merkez ve Karakoçan ilçesinde 6 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerini alınan 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. (CK-HİV-
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