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22 Haziran 2017 Perşembe günü yayınlandı
Ekmek Fırınına Uyuşturucu baskını

Ekmek Fırınına Uyuşturucu baskını

Antalya ' nın Manavgat ilçesinde bir ekmek fırınına düzenlenen uyuşturucu baskınında 25 gram eroin ve 10 gram toz esrar ele geçirildi

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Antalya ' nın Manavgat ilçesinde polis bir fırına uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 25 gram eroin ve 10 gram toz esrar ele geçirilirken, Belediye zabıta ekipleri de fırını mühürledi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Manavgat-Side yolu üzerinde bulunun bir fırınında uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Fırına takibe alan ekipler, işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda fırının işletmeciliğini yapan E.Ö. ' ün üzerinde ve işyerinin değişik bölümlerinde satışa hazır vaziyette 25 gram eroin ve 10 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Ekipleri gören E. Ö. üzerinde bulunan Eroin paketlerinden birisini ekmek kesme makinesinin içerisine döktüğü belirlendi.

Ekiplerin arama yaptığı sırada fırının imalathanesinde sağlıksız koşullarda olması nedeniyle Manavgat Belediyesi Zabıta ekiplerine haber verdi. Fırına gelen zabıta ekipleri, fırının imalathanesinde hamur karma makineleri içerisinde fide ve ekmek hazırlanan çürümeye yüz tutmuş, içerisinde poşet parçaları, sinek ve benzeri cisimlerin bulunduğu bol miktarda hamur buldu. Hamurların bir bölümünün de akşam satışa sunulmak üzere pide olarak hazırlandığı fırına sürülmek üzere olduğu gözlendi. Aynı şekilde fırındaki işçilerin kullandığı yatakhane, tuvaletler ve duşlar kötü durumda olması ve buzdolabı içerisinde ekmek yapımında kullanılmak üzere bulundurulan yumurta ve diğer malzemelerin de bozulduğu görüldü. Hamur ve ekmek yapımında kullanılan malzemelerin pislikten siyaha bürünmüş olduğu gözlemlendi.

Ekipler, uyuşturucu madde satışı yapılması nedeniyle işyeri işletmecisi olduğunu söyleyen E.Ö. ve Y.K. ' yi gözaltına aldı. Fırın ise Belediye ekiplerince mühürlendi.
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