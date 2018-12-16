E-5 Yanyol'da feci kaza: 4 yaralı...Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine böyle çarptı Haberi

-Güvenlik kamera görüntüsü



( İSTANBUL )- Kaza sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı İSTANBUL



- Avcılar E-5 yanyolda kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaşanan güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza, Cihangir Mahallesi D-100 Karayolu Topkapı istikametinde saat 12.30 sularında meydana geldi. 07 DBG 90 plakalı araç yolda giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç içinde bulunan 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Kaza sonrası güvenlik kameralarına yansıdı Kaza sonrası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaza yapan araçtan iki kişinin arabadan inerek kaldırıma çıktığı görülüyor. Öte yandan çevredeki vatandaşlarda olay sonrası yaralılara yardım etmek için seferber oldu.

