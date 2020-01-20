Düzce'de facia ucuz atlatıldı...Kontrolsüz dönen otomobile halk otobüsü böyle çarptı



Kaza; Düzce merkezde bulunan Cedidiye mahallesi Celal Kasapoğlu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cedidiye mahallesi Celal Kasapoğlu caddesi üzerinde seyir halindeki Halk Otobüsünün solundan geçerek sağ tarafa dönmek isteyen kadın sürücü otomobilini otobüsün önüne kırınca halk otobüsü otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcular yerlere savrularak hafif şekilde yaralandılar. Otobüs yolcu koltuğunda oturan bir yaşlı amca ise çarpışmanın şiddetiyle koltuğundan fırlayarak karşısında bulunan koltuğa savruldu. Yaşlı amca uzun süre savrulduğu yerden kalkamazken otobüste bulunan diğer yolcular yaşlı amcanın yardımına koştu. Yaşlı amcayı savrulduğu yerden kaldıran yolcular yeniden koltuğuna oturttular. kaza anında yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Hatalı dönüş yaparak kazaya sebebiyet veren sürücü kazanın şokunu yaşarken otobüs şoförü ve araçta bulunan yolcular kural dışı dönüş yapmak isteyen araç sürücüsüne tepki gösterdi. Kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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