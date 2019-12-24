Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Dünür cinayetine 34 yıl hapis cezası

Dünür cinayetine 34 yıl hapis cezası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tabancayla ateş açıp gelini Leyla B.'nin yaralanmasına, dünürü Ali Osman Ş.'nin de hayatını kaybetmesine sebep olan Niyazi B.'ye 34 yıl hapis cezası verildi.

İlk Müdahale Ruhsatsız Silah Hapis Cezası Mahkeme Heyeti Sağlık Ekipleri 


Olay, 9 Nisan 2017 tarihinde, İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokak'ta meydana geldi. Niyazi B., oğlu İbrahim ve gelini Leyla B.'nin evine geldi. Evde gelini Leyla B. ile aralarında çıkan tartışmada taraflar İnegöl Polis Merkezi'ne giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Karakoldaki ifadelerinin ardından evlerine dönen şahıslardan Niyazi B., silahını alıp evinden çıkarak, oğlu İbrahim ve gelini Leyla B.'nin evine geldi. Yeniden eve gelen Niyazi B., burada gelini Leyla B. ve babası Ali Osman Ş.'yi yanında getirdiği tabanca ile vurarak yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Leyla B. ile Ali Osman Ş., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Osman Ş., 7 gün sonra öldü. Polis ekipleri tarafından olaydan hemen sonra tabanca ile birlikte yakalanan Niyazi B. ile gelini Leyla B. gözaltına alındı. Gelinin yaralanmasına, dünürünün ölümüne sebep olan Niyazi B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gelini Leyla B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklu sanık Niyazi B., İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasında mahkeme heyeti tutuklu sanığa kasten adam öldürmeden 25 yıl, kasten öldürmeye teşebbüsten 8 yıl 4 ay ve ruhsatsız silah taşımadan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 34 yıl 7 ay hapis cezası verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı