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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Düğünde onlarca kişi taş ve sopalarla birbirine girdiği anlar saniye saniye görüntülendi... 3 polis yaralandı

Düğünde onlarca kişi taş ve sopalarla birbirine girdiği anlar saniye saniye görüntülendi... 3 polis yaralandı

Kocaeli ' nin İzmit ilçesinde düğün sırasında yaklaşık 80 kişilik gurup arasında silahlı kavga çıktı.

Polis Memuru Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


Kavgayı ayırmak isterken taş ve sopalarla saldırıya uğrayan 3 polis memuru yaralanırken, kavga anı saniye saniye görüntülendi. Olay, Kocaeli ' nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak ' ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta gerçekleştirilen düğünde 2 grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrasında yaklaşık 80 kişilik grup taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerine saldırdılar İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahıslara ayrılmaları konusunda çağrıda bulundular. Polis ekiplerinin çağrısına taş ve sopalarla cevap veren şahıslar, kavgayı ayırmak isteyen 3 polisi taş, sopa ve su bidonları ile yaraladılar. Kavga sırasında kavgayı ayırmak isteyen polis ekiplerine karşı saldırganlar tarafından tüfek ve kurusıkılarla havaya çok sayıda ateş açıldı. 3 kişi gözaltına alındı Yaralanan polis ekipleri, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ile Kocaeli Devlet Hastanesi ' ne sevk edilirken, olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet ve Asayiş ve Yunus Timi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, kavgayı ayırarak polis ekiplerine saldırdıkları belirlenen 3 kişi gözaltına aldı. Kavga anı ve saldırganların polise saldırması saniye saniye görüntülendi Polis ekipleri kavganın çıktığı sokakta geniş güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekiplerince olay yerine yapılan incelemelerde saldırı sırasında kullanılan çok sayıda sopa taş ve havaya ateş açılan tüfek ve kuru sıkı tabancalara ait fişek kovanı bulundu. Kavga anı ve saldırganların polise saldırması saniye saniye görüntülendi. Yaralanan polis ekiplerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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