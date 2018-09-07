Düğünde kardeş kurşunuyla gelen ölüm kamerada... Karşılıklı oynadığı kardeşini böyle vurmuş İzle



Olay, 31 Ağustos gecesi, Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak düğünü sırasında, tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonrası silahtan çıkan kurşun, gelinin ağabeyi Hasan Koyun'un başına isabet etti. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Koyun, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, 9 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, yaptıkları çalışmada, tabancayı kullanan kişinin Hasan Koyun'un erkek kardeşi Ramazan Koyun olduğunu belirledi. Suç aleti silahla birlikte yakalanan Ramazan Koyun, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vurulma anı Kamerada Kamera görüntüsünde pistte oynayan Hasan Koyun'un karşısından gelen kardeşi Ramazan Koyun'un silahı havaya kaldırmadan tetiğe bastığı görülüyor. İlk kurşun direk ağabeyi Hasan Koyun'un başına isabet ederken talihsiz adam yere yığılıyor. (YE-AÖ-

