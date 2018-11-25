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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Drift yaparken yakalandı, arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı İzle

Drift yaparken yakalandı, arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı İzle

-polis kamerası-

Akalan Kamera Sparta Araç Kullanmak Polis Kamerası 

-Aracın drift yapması
-Araçtan görüntü
-Sürücü ve polisten görüntü
-Aracın çekiciyle götürülmesi
-Sürücü Onur K. ile röportaj
-Sürücünün arkadaşı Yusuf'un ağlaması
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-Onur K: Onur Koçak

( KONYA -ÖZEL) KONYA

- Konya’da drift yaparken suçüstü yakalanan sürücüye 6 bin 12 lira ceza kesildi. Otomobil 60 gün süreyle otoparka çekilirken sürücünün ehliyetine 8 aylığına el konuldu. Sürücünün arkadaşı ise gözyaşlarına hakim olamadı. Olay, merkez Meram ilçesi Isparta-Konya Yolu Akyokuş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde devriye gezen polis ekibi 42 KK 610 plakalı otomobilin drift yaptığını gördü. Video kaydı alınarak durdurulan otomobil sürücüsü Onur K.(23) ile yanındaki arkadaşı araçtan indirildi. Kontrollerde 0,80 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye alkollü araç kullanmak ve drift yapmaktan 6 bin 12 lira ceza kesildi. “Keyfimiz kimlere dert olmadı ki” Ehliyetine 8 ay süreyle el konulan sürücü Onur K. suçunu kabul ederek, “Drift yapmaktan ceza yedim, drift yapıyordum. Cezama razıyım sıkıntı yok. Pişmanım, bir daha yapmayacağım” dedi.
Otomobil çekiciye alınarak 60 gün süreyle otoparka çekilerek trafikten men edildi. Otomobilin arka camında, “Keyfimiz kimlere dert olmadı ki..” yazısı da dikkat çekti. Sürücünün arkadaşı ise otomobile el konulduğu için gözyaşlarına hakim olamadı. Polislerin teselli ettiği genç, “Kusura bakmayın abi. Ben arabamı bağlatmışım madara olamam abi” diyerek ağlayarak uzaklaştı.
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