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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dövülerek öldürüldüğü iddia edilen 5 yaşındaki çocuğun cesedi tandırdan çıktı... Minik Eymen katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Dövülerek öldürüldüğü iddia edilen 5 yaşındaki çocuğun cesedi tandırdan çıktı... Minik Eymen katil zanlıları adliyeye sevk edildi

İzmir ' de cesedi tandırdan çıkan 5 yaşındaki talihsiz çocuğu döverek öldürdükleri ileri sürülen annesi ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. İzmir ' in Buca ilçesinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak ' ın dövülerek öldürüldükten sonra cesedinin tandırdan çıkmasının yankıları sürerken, olayın şüphelileri hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Küçük Eymen ' i öldürüp cesedini tandıra attıkları şüphesiyle gözaltına aldıkları anne M.D. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.E. ile kardeşi E.E. ' nin emniyetteki işlemleri tamamladı. İki şahıs emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Polis Efes İtiraf 


Olay geçmişi Geçtiğimiz günlerde İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşinden ayrıldığı öğrenilen M.D.'nin oğlu Eymen Sadık Durak ' a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı yönünde ihbar üzerine araştırma başlattı ve Buca ilçesinde belirlenen bir adrese gidildi. Adreste, Eymen'in ve annesi M.D.'nin bir süredir eve gelmedikleri bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de soruşturmaya dahil oldu. Araştırmada M.D.'nin ilçedeki yakınlarının evinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis operasyon yaptı ve anne M.D.'yi yakaladı. Küçük Eymen ise evde bulunamadı. Polislerin, Eymen'in nerede olduğu yönündeki sorusuna M.D., çelişkili ifadeler verdi. Daha sonra ise M.D., oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan M.D. ilk ifadesinde, Eymen'in birlikte yaşadığı S.E. tarafından dövüldüğü sırada nefessiz kalıp yere düştüğünü söylediği, cansız bedenini de Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'ne götürüp kullanılmayan tandır içine koyduklarını itiraf ettiği belirtildi. M.D.'nin gösterdiği yerde arama yapan polisler, ağzı tuğlayla kapatılmış tandırı açtıklarında içinde Eymen'in elleri ve ayakları bağlanmış poşet içindeki cesedini buldu. (TT-ÖK-Y)
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