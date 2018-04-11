Dondurma hırsızları güvenlik kamerasında Haberi

--İş yeri sahibi ile röp

--Dolaptan detay



( SİVAS )- Sivas'ta bir markette gece saatlerinde yaşanan olayda dondurma çalabilmek için dondurma dolabını zorlayan şahıslar güvenlik kameralarına takıldı. SİVAS



- Sivas’ta bir markette gece saatlerinde yaşanan olayda dondurma çalabilmek için dondurma dolabını zorlayan şahıslar güvenlik kameralarına takıldı. Olay, dün gece Yenidoğan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki şahısın marketin kapısının önünde duran dondurma dolabının yanına geldiği görülüyor. Dondurma dolabına yaklaşan şahıslar dolabın kilidini zorlayarak kırmaya çalıştı. Kapağı açamayacağını anlayan şahıslar güvenlik kameralarının bu anları kaydettiğinden habersiz olay yerinden ayrıldı. Sabah marketi açmak için iş yerine gelen Alperen Öztürk dondurma dolabının zorlandığını fark etti ve güvenlik kameralarına kayıtlarını incelemeye başladı.

Öztürk, kayıtlarda gece saatlerinde dolabı zorlayan şahısları gördü ve durumu polis ekiplerine bildirdi. "Dondurma çalmaya çalışmaları bizi şaşırttı" Bir dondurma için bunların yapılmasının kendilerini şaşırttığını ve gelip kendilerinden dondurma istense kendilerinin verebileceğini belirten market sahibi Alperen Öztürk,"Dün gece saatlerinde zorla dondurma dolabını açmaya çalışmışlar. Bu yapılan doğru ve yapılacak bir şey değil. Bizde iş yerimizi yeni açtık ekmeğimizle uğraşıyoruz. Benden büyük insanların gelip dolabın kapağını kaldırmaya çalışması zorlaması doğru bir şey değil. Bizden dondurma ve başka bir şey isteseler zaten biz onlara yardım ederiz. Gelip böyle bir şey yapmanın anlamı yok. Bir dondurma için bu kadar uğraşmaları bizleri şaşırttı. Bu durum bizim yüzümüzü güldürdü. Herhangi bir kaybımız yok ama olsa da dondurma önemli değil gelip istese de verebiliriz. 2 yıldır bu mahallede yaşıyorum çeşitli olaylar oldu ama en ilginci garibi bu oldu dondurma çalabilmek için dolabı zorlamak nedir." dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (VK-UY-

