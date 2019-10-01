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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Dolandırıcıdan ilginç ifade: “Dolandırıcılık bende alışkanlık oldu” Haberi

Dolandırıcıdan ilginç ifade: “Dolandırıcılık bende alışkanlık oldu” Haberi

-GÜVENLİK KAMERASI-

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-ŞÜPHELİNİN DOLANDIRICILIK ANI
-ŞÜPHELİNİN SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLMESİ

( BARTIN )- Eksik para üstü bahanesi ile kasiyerleri dolandırdı BARTIN

- Bartın’da alışveriş yaptığı marketlerde el çabukluğu ile paraları değiştirip, eksik para üstü bahanesi ile dolandırıcılık yapan şüpheli gözaltına alındı. Şahsın ifadesinde, dolandırıcılığın kendisinde alışkanlık haline geldiğini söylediği öğrenildi.Edinilen bilgilere göre 49 yaşındaki E.K., Bartın’da bir markete giderek 10-15 liralık alışveriş yaptı. Kasiyerlere 100 lira uzatan şüpheli, aldığı para üzerinden 50 lirayı el çabukluğu ile 5 lirayla değiştirerek kasiyerlerden eksik para üstü bahanesi ile fazladan para aldı. Durumu daha sonradan fark eden bir kasiyerin olayı market yönetimine bildirmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne şikayet başvurusu yapıldı. Şikayetin ardından harekete geçen Asayiş Şube ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şahsı Karabük’te kıskıvrak yakaladı. Zonguldak ve Karabük’te de aynı yöntemle çok sayıda kasiyeri kandırarak dolandırdığı belirlenen şüpheli şahıs emniyetteki ifadesinde, bunu yıllardır yaptığını ve dolandırıcılığın artık kendisinde bir alışkanlık haline geldiğini söylediği belirtildi. Şüpheli ayrıca pişman olduğunu söyledi.

E.K.’nın İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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