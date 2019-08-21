- Diyarbakır Valiliği'nden Silvan’daki olaya ilişkin açıklama İzle

-Taranan evden görüntü

-Köyden görüntü

-Ölenlerin yakınlarından görüntü

-Kan izlerinden görüntü

-Evlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR - OLAY YERİ - 2) DİYARBAKIR



- Diyarbakır Valiliği, Silvan ilçesinde çıkan ve 6 kişinin öldüğü 9 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Silvan ilçesi Gökçetevek Mahallesi’nde 21.08.2019 günü saat 01.20 sıralarında akraba olan iki aile arasında ailevi bir nedenden dolayı başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü belirtildi. Açıklamada, “Kavga sonucunda 1 kişi olay yerinde, 5 kişi yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı olan 9 kişinin tedavilerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Silvan Cumhuriyet Savcılığı tarafından gerekli inceleme ve soruşturmalara başlanmıştır” denildi. (YRT-

