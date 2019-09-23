Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da kışlık patlıcan közlenmesi faciaya döndü: 4 yaralı

Diyarbakır’da kışlık patlıcan közlenmesi faciaya döndü: 4 yaralı

Diyarbakır ' da kış hazırlığı için evlerinin damında patlıcan közleyen kadınlar, ateşe yanıcı madde atınca bir anda patlama yaşandı. Yaşanan patlamada, 1 ' i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Hastane 


Olay, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 147 Sokak Numara 5 ' te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, burada oturan vatandaşlar kış hazırlığı için aldıkları patlıcanları közlemek için ateş yaktılar. Yanan ateş bir süre sonra etkisini kaybedince patlıcanları közleyen kadınlar ateşe yanıcı madde attıkları esnada bir anda patlama yaşandı. Yaşanan patlamada 3 kadın ile 1 çocuk yaralanırken, yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevrede yaptıkları incelemenin ardından olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. (SI-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Arnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 ÖlüArnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 Ölü
İstanbulda Fuhuş Operasyonuİstanbulda Fuhuş Operasyonu
Sevgilisini 14 Yaşındaki Oğluna Öldürten Anneye MüebbetSevgilisini 14 Yaşındaki Oğluna Öldürten Anneye Müebbet
Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı