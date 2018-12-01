Ders çalışırken zehirlenen 8 öğrenci Ankara’ya sevk edildi



Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ürkmezer, öğretmenevinde 2 öğrencinin fenalaştığı belirterek, “11 öğrencimiz bahçede oturduktan sonra içerde oturmuşlar. Fenalaşan 2 öğrencimiz ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra diğer öğrenciler de mide bulantısı ve baş dönmesi sonucu onlar da hastaneye başvuruyor. Burada yapılan tetkikler öğrencilerde karbonmonoksit zehirlenmesi tespit edildi. 8 öğrencide değer yüksek çıkınca yoğun oksijen tedavisi için Ankara ' ya sevk edildi. Genel durumları iyi. Çıkan ilk bulgulara göre karbonmonoksit gözüküyor. Son 1 saat boyunca kapalı alanda oturdukları için doğalgaz sızıntısı olabileceğinden doğalgaz firması ekipleri binayı ve gazan dairesini girerek yaptıkları ölçümlerde kaçak tespit edilmedi. Olayı emniyet ve adliye boyunda detaylı bir şekilde araştırılacak” dedi.



