Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ders çalışırken zehirlenen 8 öğrenci Ankara’ya sevk edildi

Ders çalışırken zehirlenen 8 öğrenci Ankara’ya sevk edildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğretmenevinde ders çalışan 11 öğrenciden 8'i henüz belirlenemeyen bir nedenle karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Safranbolu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu ' na gelerek bir süre ders çalışan lise öğrencisi 11 kişiden 2'si baygınlık geçirdi. Bunun üzerine öğretmenevi çalışanları durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verirken, diğer öğrencilerde de mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Safranbolu Devlet Hastanesi ' nde yapılan tetkiklerde, 8 öğrencinin kanında karbonmonoksit değerlerinin yüksek olması dolayısıyla Ankara'ya sevk edildi. 3 öğrencinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sızıntı tespit edilmedi Öğretmenevinde meydana gelen zehirlenme olayı sonrası binaya gelen doğal gaz şirketi çalışanları ile AFAD ekipleri tarafından cihazlarla binayı ve tesisatları inceledi. Ekipler doğalgaz tesisatından hiçbir sızıntı ve kaçak tespit edemedi. Yaşanan olay sonrası hastanede öğrencileri ziyaret ettikten sonra beraberin İlçe Milli Müdürü ve Emniyet Müdürü ile birlikte öğretmenevinde inceleme yapan Kaymakam ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, öğrencilerin neden zehirlendikleri noktasında kapsamlı bir araştırma başlatıldığını söyledi.

Mide Bulantısı Gaz Sızıntısı Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Karbonmonoksit Zehirlenmesi 


Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ürkmezer, öğretmenevinde 2 öğrencinin fenalaştığı belirterek, “11 öğrencimiz bahçede oturduktan sonra içerde oturmuşlar. Fenalaşan 2 öğrencimiz ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra diğer öğrenciler de mide bulantısı ve baş dönmesi sonucu onlar da hastaneye başvuruyor. Burada yapılan tetkikler öğrencilerde karbonmonoksit zehirlenmesi tespit edildi. 8 öğrencide değer yüksek çıkınca yoğun oksijen tedavisi için Ankara ' ya sevk edildi. Genel durumları iyi. Çıkan ilk bulgulara göre karbonmonoksit gözüküyor. Son 1 saat boyunca kapalı alanda oturdukları için doğalgaz sızıntısı olabileceğinden doğalgaz firması ekipleri binayı ve gazan dairesini girerek yaptıkları ölçümlerde kaçak tespit edilmedi. Olayı emniyet ve adliye boyunda detaylı bir şekilde araştırılacak” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Tecavüz edip kazığa oturttularTecavüz edip kazığa oturttular
Cansel'in okuduğu lisede 2’nci intiharCansel'in okuduğu lisede 2’nci intihar
Ankara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı VarAnkara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı