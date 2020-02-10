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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Deodorant şişesine zulaladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı İzle

Deodorant şişesine zulaladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı İzle

Deodorant şişelerinin açılması

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Kontrol Noktası 

-İçerisindeki uyuşturucu

( VAN ) - VAN

- Van’da deodorant şişesine zulaladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalanan şahıs tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van’dan Ankara’ya gitmek üzere havalimanına gelen S.A. isimli yolcunun giriş kontrol noktasında bulunan X-Ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenildiği belirtildi. Bunun üzerine yapılan üst aramasında 3 adet deodorant şişesi içerisine zulalanmış toplam 109 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan S.A. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. (MSA-Y)
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