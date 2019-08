Denizlispor Başkanı'nı, polisin biber gazı sıkıp yerde sürükleyerek gözaltına aldığı iddiası

Başkan Çetin geçtiğimiz hafta sonu Muğla ' nın Fethiye ilçesi Balık Hali mevkiinde aile üyeleri ile birlikte rezervasyon yaptırdığı restorana gitti. İddialara göre, burada Başkan Çetin ' in rezervasyon yaptırdığı yere görevliler başka bir müşteriye verince restoran çalışanları ile Başkan Çetin arasında ağız münakaşası yaşandı. Sonrasında restoran sahipleri, iş yeri yakınında bulunan trafik polislerini çağırdı. Sonrasında ise arbede büyüdü ve bölgeye takviye polis ekipleri geldi. Başkan Çetin ' i polisler ifadesi alınmak üzere karakola götürmek isteyince ortalık karıştı. Polis, Başkan Çetin ' i daha sonra yere yatırıp ters kelepçe takarak gözaltına aldı ve polis aracı ile karakola götürdü. Gözaltına alma anında ise polisler yerde yatan başkan Çetin ' in üstüne dizleri ile basarak yerde bir süre bekletti ve sonrasında ellerini arkadan kelepçeledi. Yaşanan bu anlar ise olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Olayın ardından darp raporu alan ve karakolda polisler tarafından dövüldüğünü öne süren Başkan Çetin, restoran sahibinin konuşması üzerine trafik polislerinin gelip güç kullandığını kaydetti.

Çetin, “Biz balık pazarına iki aile yemek yemeye gittik. Çocuklarım, eşim ve diğer aile de dört kişi, rezervasyon yaptırmıştık. Bizim masayı başkasına vermişler. Orada tartıştık, sonra dışarıya çıktık. Mekan sahibi ile birlikte 5-6 kişi dışarıya geldi. O arada kaldırımın kenarında trafik polisleri vardı. İçeriden çıkan uzun boylu, trafik polisi ile konuştu, daha sonra trafik polisi kolumu arkaya alıp yatırmaya çalıştı. ' Siz ne yapıyorsunuz? Sizinle bunun ne ilgisi var, bir şey yok ki burada ' dedim. Diğer polisi gelerek biber gazı sıktı. Gözüme gelince oturdum büyük oğlum da su getirip yüzümü yıkamaya çalıştı. Ben göremiyorum zaten, büyük oğlumun sesinden ona da biber gazı sıktıklarını anladım. Bu sefer küçük oğlum bağırmaya başladı.

İlk önce büyük oğlumu yan tarafa yatırıp kolunu arkadan kelepçeledi. Ben sadece çocuğun bağırmasını duyuyorum. Küçük oğlum bağırmaya başladı bu sefer. ' Bana bunları yapamazsınız. Ben avukatım ' dedi.

Çocuğa küfür etmeye başladılar” dedi.

“Çocuklarımı bırakın” Polisler tarafından ters kelepçe yapıldığını ifade eden Çetin, “Beni ters kelepçe yaptı bu sefer. ' Ben Denizlispor Kulüp Başkanıyım. Benim yarından sonra maçım var. Vurmayın bana. Üst düzey bürokratlar gelecek, yapmayın ' dedim. Küfür etmeye başladılar. 15-20 dakika beni dolandırdılar. Nereye götürdüler bilmiyorum bakamadım. Emniyetin arka kapısıymış. İçeriye girdim çocukların bağırışını duydum zaten. Bir baktım çocuğumun birini bir kenara, diğerini bir kenara yatırmışlar. Büyük oğlum küçük oğluma diyor ' Ağabeyim kafanı sakla ' , küçük oğlum büyük oğluma diyor ' Ağabey kafanı sakla ' , gözümün önünde hiçbir şey yapamadan çocuklarımı yarım saat dövdüler. En son ' Merdivenden atalım bunu düştü deriz ' dediler. Ben ' Çocuklarımı bırakın ' diye bağırmaya başladım. Sonra iki polis daha geldi beni dövmeye başladılar. Bunu bütün emniyet teşkilatına mal etmemek lazım. Çürük elmalar mutlaka çıkıyor. Kanun, adalet gereğini yapacak. Biz gerekli şikayetimizde bulunduk. İfadelerimizi de verdik” şeklinde konuştu.

“Ellerimi kelepçeledikleri halde 7-8 kez biber gazı sıktılar” Olay anında haklarını kullanamadıklarını söyleyen Başkan Çetin ' in oğlu Evrim Çetin ise “Olay anında avukat olduğumu beyan etmeme rağmen bir anda beni zorla arabaya attılar. Telefonumu cebimden alıp kafama doğru attılar, yere düştü. Israrla avukat istediğimi söylediğimde bana bu hakkımın olmadığını söylediler. Arabanın arkasına oturttular. Ellerimi kelepçeledikleri halde 7-8 kez biber gazı sıktılar. Oturdukları yerden, yolda biber gazı sıktılar. ' Ne kadar sürecek nefes alamıyorum. Doktora gitmem gerekiyor ' dediğimde ' Doktor yok ' dediler. Su istiyorum dediğimde ' Su yerine sana kan içireceğiz ' şeklinde beyanda bulundular. Biber gazı sıkarak beni arkaya götürdü orada işkenceler devam etti. Yere attılar, vurdular” ifadelerini kullandı. Olayın ardından darp raporu alan Başkan Çetin ve 2 oğlu görevli polisler hakkında şikayetçi oldu.