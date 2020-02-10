Denizden gelen kar fırtınası kameraya böyle yansıdı İzle
KAR FIRTINASININ GELİŞİ
( ARTVİN )- Artvin Hopa'da denizden gelen kar fırtınası kameraya böyle yansıdıArtvin Hopa' ilçesinde deniz üzerinden gelen yoğun kar fırtınanın görüntüsü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Twitter Hesabından yayınlandı. Artvin’de yoğun kar yağışı, Hopa ilçesinde de etkili oldu. Kar yağışı Hopa ilçesinde fırtınaya dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Twitter Hesabından Hopa ilçesinde deniz üzerinden gelen fırtına görüntüsü yayınlandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük ilgi gördü.
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