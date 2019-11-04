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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Demir profiller motosikletin üstüne düştü, o anlar kameraya böyle yansıdı: 1 ölü, 1 yaralı

Demir profiller motosikletin üstüne düştü, o anlar kameraya böyle yansıdı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir ' in Bornova ilçesinde seyir halindeki motosikletin üzerine demir profiller düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Polis Hastane Kamera Ağır Yaralı 


Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Doğanlar Mahallesi 1610 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 35 BCT 13 plakalı kamyona forklift ile demir profiller yüklenirken, seyir halindeki bir başka kamyon demir profillere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere saçılan demir profiller o esnada motosiklet ile forkliftin yanından geçmek isteyen Döne E (20), Nazgül E (2) ve Gül E. ' nin üzerine düştü. Ağırlığın altında kalan Gül E. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, Döne E. ağır yaralanırken, 2 yaşındaki Nazgül E. yara almadan kazayı atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı Döne E. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ' ne kaldırılırken, her ihtimale karşı 2 yaşındaki Nazgül E. ' de aynı hastaneye götürüldü.Olay anı kameralara yansıdı. Görüntülerde park halindeki kamyona forklift ile demir profil yüklenmek istenirken, forkliftin sol tarafından geçmek isteyen bir başka kamyon demir profillere çarpıyor. Kaza anında forkliftin sol tarafından geçmek isteyen motosikletin üzerindeki 3 kişinin üzerine demir profiller düşüyor. Kazada Gül E., yaşamını yitirirken, Döne E., ağır yaralı, 2 yaşındaki Nazgül ise yara almadan kurtuldu.Öte yandan, kazaya karışıp olay yerinden ayrılan kamyonu yakalama çalışması başlatılırken, talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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