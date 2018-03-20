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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Dehşet! Kaçırdığı Kırgız kadına tecavüz etti, öldürdü, üzerinden araçla geçti. Haberi

Dehşet! Kaçırdığı Kırgız kadına tecavüz etti, öldürdü, üzerinden araçla geçti. Haberi

Denizli ' nin Pamukkale ilçesinde, Kırgızistan uyruklu Yryskul Zheenbek Kyzy ' ye (26) tecavüz edip, boğazını sıkarak öldürdükten sonra cesedini tarla yoluna attığı, ardından otomobille bacaklarının üzerinden geçtiği öne sürülen Barış Ünal (30), jandarma tarafından yakalandı.

Cenaze Akalan Katil Zanlısı Genç Kadın Basın Mensupları 


Pamukkale Mahallesi Kocaarık mevkisindeki bir tarla yolundan dün sabah saatlerinde geçen işçiler, stabilize yolda belden aşağısı çıplak olan bir kadının cesedini buldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, cesedin Kırgızistan uyruklu Yryskul Zheenbek Kyzy ait olduğu, boğazı sıkılarak öldürüldüğü, bacaklarının üzerinden de otomobille geçildiği saptandı.

Jandarma, Kırgızistan uyruklu Kyzy ' nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Bölgede bulunan gazinoları araştıran, 30 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen jandarma ekipleri, çok sayıda kişinin de ifadesine başvurdu. Kyzy ' yi öldüren kişinin Karşıyaka Mahallesi ' nde kasaplık yapan Barış Ünal olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri; güvenlik kamera kayıtlarından tespit ettiği Barış Ünal ' ı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.



Kyzy ' nin bir barda garsonluk yaptığı, dün sabaha karşı çalıştığı gazinodan evine gitmek için çıktığı, iddiaya göre, yolda yürüyen Barış Ünal ' ın zorla otomobile bindirip olay yerine götürdüğü, ilişki teklifini kabul etmeyen kadını, tecavüz ettikten sonra öldürdüğü, ardından da aracıyla bacaklarının üzerinden geçtiğinin belirlendiği kaydedildi.

HATIRLAYAMADI!

İfadesinde olayı tam olarak hatırlamadığını söyleyen zanlı Barış Ünal ' ın, kadının otomobilden düştüğünü, kazayla üzerinden geçtiğini söylediği öğrenildi.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Barış Ünal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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