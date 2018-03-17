Cumhurbaşkanının kuzeni kazada ağır yaralandı



Edinilen bilgiye göre kaza, D-100 Karayolu'nun Karabük-Gerede kısmında meydana geldi. Benzin istasyonundan yakıt aldıktan sonra ters şeritte ilerleyen Şahismail Kocabay (44) yönetimindeki 06 YH 120 plakalı otomobil, Bolu istikametine seyir halinde olan Vahit Dal (44) idaresindeki 25 LS 275 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KG 210 plakalı otomobil ise kaza yapan otomobillere çarptı. Kazada, Vahit Dal ile aynı otomobilde bulunan Bayram Ali Mutlu (55), Ömer Çakır (59) ve diğer otomobilin sürücüsü Şahismail Kocabay ile oğlu Eymen Kocabay (5) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede ve Bolu ' daki hastanelere kaldırılırken, ağır yaralı olarak hastaneye getirilen sürücüler Vahit Dal ve Şah İsmail Kocabay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, sürücü Vahit Dal ve beraberinde bulunan Bayram Ali Mutlu ile Ömer Çakır ' ın AK Parti Erzurum 6. Olağan Kongresi ' ne katıldıkları ve tekrar Ankara ' ya döndükleri sırada kaza geçirdikleri öğrenildi. Kazada ağır yaralanan Bayram Ali Mutlu ' nun ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ' ın dayısının oğlu olduğu öğrenildi.

