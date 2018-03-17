Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanının kuzeni kazada ağır yaralandı

Cumhurbaşkanının kuzeni kazada ağır yaralandı

Bolu ' nun Gerede ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ' ın dayısının oğlu olduğu öğrenilen Bayram Ali Mutlu ile birlikte 3 kişi yaralandı.

İlk Müdahale Hastane Cenaze Trafik Kazası Ağır Yaralı 


Edinilen bilgiye göre kaza, D-100 Karayolu'nun Karabük-Gerede kısmında meydana geldi. Benzin istasyonundan yakıt aldıktan sonra ters şeritte ilerleyen Şahismail Kocabay (44) yönetimindeki 06 YH 120 plakalı otomobil, Bolu istikametine seyir halinde olan Vahit Dal (44) idaresindeki 25 LS 275 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KG 210 plakalı otomobil ise kaza yapan otomobillere çarptı. Kazada, Vahit Dal ile aynı otomobilde bulunan Bayram Ali Mutlu (55), Ömer Çakır (59) ve diğer otomobilin sürücüsü Şahismail Kocabay ile oğlu Eymen Kocabay (5) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede ve Bolu ' daki hastanelere kaldırılırken, ağır yaralı olarak hastaneye getirilen sürücüler Vahit Dal ve Şah İsmail Kocabay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, sürücü Vahit Dal ve beraberinde bulunan Bayram Ali Mutlu ile Ömer Çakır ' ın AK Parti Erzurum 6. Olağan Kongresi ' ne katıldıkları ve tekrar Ankara ' ya döndükleri sırada kaza geçirdikleri öğrenildi. Kazada ağır yaralanan Bayram Ali Mutlu ' nun ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ' ın dayısının oğlu olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Başkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralıBaşkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralı
Bursa’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldüBursa’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı