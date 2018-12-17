Çocuklarını izleyen aileler tribünde karşı karşıya geldi İzle

-hakemler ve futbolculardan detay

-maçtan detay

-tribünde ailelerin sözlü tartışması

-kavgayı önlemeye çalışan kadın taraftarın düşmesi

-polis ekiplerinin tartışmayı yatıştırması



( KAYSERİ )- Kavgayı önlemeye çalışan bir kadın taraftar tribünden düştü KAYSERİ



- Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu'nda şampiyonu belirleyecek olan son hafta maçında tribünler karıştı. Maçı izleyen bir kadın taraftar çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken tribünden düştü. Play-Off oynamayı garantileyen Erkiletspor ile Talasgücü grup şampiyonluğu için karşı karşıya geldi. Maçın 33. dakikasında Erkiletsporlu Osman Atilla Sönmez kırmızı kart gördükten sonra tribüne çıktı. Bu sırada bazı futbolcuların yakınları arasında çıkan sözle sataşma itişmelere döndü. Olayın kavgaya dönmemesi için çaba harcayan bir kadın taraftar yakınlarını tutmaya çalışırken, tribünden sert bir şekilde düştü. Gerginlik polis ekipleri ve diğer taraftarların araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi. Maç 1-1 eşitlikle sonuçlanırken Erkiletspor şampiyon olurken, Talasgücü ise grup ikincisi olarak Play-Off oynama hakkı elde etti. (AÖ-

