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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Çocuk parkında dehşete düşüren hayvana işkence kalıntıları İzle

Çocuk parkında dehşete düşüren hayvana işkence kalıntıları İzle

Parktan detaylar

Köpek Akalan Şahit Hayvan Çocuk Parkı 

-Köpeğin patilerini bulan anne ve oğlu
-parkta oynarlarken
-kaydıraklardan detay
-Ceren Köse röp.
-Kesilmiş köpek patisi
-Detaylar

( ANTALYA )- Antalya’da okuldan birlikte dönen anne ve oğlu, çocuk parkında kesilmiş köpek patileri görünce hayatlarının şokunu yaşadı ANTALYA

- Antalya’da çocuk parkında bir köpeğin kesilmiş patileri bulundu. Olaya 5 yaşındaki oğlu ve parkta oynayan çocuklarla birlikte şahit olan Ceren Köse, parktaki tüm kaydıraklarda da kan izlerinin olduğunu söyledi.

Olay, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3110 sokakta bulunan çocuk parkında dün akşam 17.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki oğlunu okuldan alan Ceren Köse, okuldan döndüğü sırada oğlunu çocuk parkına getirmek istedi. Parka girer girmez bir hayvana ait kesilmiş pati ve bacakların olduğunu fark eden Köse, neye uğradığını şaşırdı. Kesilen pati ve bacakların bir köpeğe ait olduğunu anlayan Köse, ardından parkın içerisindeki oyun aletlerinde bulunan kaydırakların tümünde kan olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Olayın şokunu atlatamayan Ceren Köse, “Biz ilk önce kedi patisi zannettik, eğilip baktığımızda köpek patisi olduğunu anladık. Etrafında kedi ve köpekler vardı. Buradaki parkta oynayan çocuklar da, kaydırakta kan olduğunu söyledi.

Gidip baktığımda tüm kaydıraklarda kan vardı. Bunu kim yaptı bilmiyorum ama bir hayvansever olarak yakalanmasını istiyorum. Bu vahşiliği yapan benim çocuğuma da, bir kadına da yapar. Bu akıl sır erdirilecek bir şey değil. Ben çocuğumu artık parka yollasam bile gözümün önünde olur. Hem çocukların sağlığı açısından da kötü. Bu parka kameraların takılmasını istiyorum ve bekçilerin gezmesini istiyorum” dedi.
Köse’nin durumu polise bildirilmesinin ardından konuyla alakalı araştırma başlatıldı. (SM-
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