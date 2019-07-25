Cinnet getirdi, eşini ve çocuğunu silahla öldürdü İzle



Olay, Lapseki ilçesindeki Bizimkiler Sitesi F Blok ' ta meydana geldi. Eşiyle tartışan Nevzat Aydoğdu ' nun (49) cinnet geçirdiği ve silahını alarak eşi Fatma Aydoğdu ' yu (40) 4 el, oğlu Enis Aydoğdu ' yu (20) ise 1 el silahla ateş ederek öldürdüğü bildirildi.

Aydoğdu çiftinin 5 çocuklarının olduğu, 2 ' sinin İstanbul ' da yaşadığı, diğer iki kızının ise olay esnasında köpek gezdirmeye çıktıkları için cinayet anına tanık olmadıkları aktarıldı. Nevzat Aydoğdu ' nun ailevi problemleri olduğu, günlük işlerde çalıştığı ve yaşadığı bunalım sonucu eşiyle sık sık tartıştığı bildirildi.

Nevzat Aydoğdu, cinayet sonrası polis ekiplerine teslim oldu. Fatma Aydoğdu ve Enis Aydoğdu ' nun cesetlerinin hala evde olduğu ve görevli ekipler tarafından araştırmaların sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

