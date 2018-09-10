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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Çiftlik Bank’ın ‘finans müdürü’ Koray Hasgül tutuklandı İzle

- Çiftlik Bank’ın ‘finans müdürü’ Koray Hasgül tutuklandı İzle

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Yurt Dışı 


- Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Çiftlik Bank’ta ‘finans müdürü’ olarak görev yapan ve savcılığa gelerek teslim olan Koray Hasgül, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Çiftlik Bank’ın ‘finans müdürü’ olduğu iddia edilen Koray Hasgül, yurt dışından gelerek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek teslim oldu. Şüpheli Hasgül, ifade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasgül’ün avukatlarının tutukluluğa itiraz etmesi üzerine, mahkeme avukatların itiraz talebini reddetti. Savcılığın mağdurların sisteme ne kadar para yatırdığının tespitine yönelik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.Şüpheli Mehmet Aydın ile eşi Sıla Aydın'ın babası Hakan Soysal'ın da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin ise firari olduğu bilgisine ulaşıldı. Tutuklu sayısı 9’a yükseldi Öte yandan, Çiftlik Bank’ın ‘finans müdürü’ Koray Hasgül’ün de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 9 şüpheliye yükseldi. (GE-EY
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