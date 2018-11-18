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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
CHP Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti İzle

CHP Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti İzle

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( ANKARA ) ANKARA

Hastane Beyin Kanaması Ameliyat 


- CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 30 Temmuz tarihinde olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında gittiği Iğdır’da beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, burada ameliyat edilmiş, ardından tedavisinin Ankara’ya sevk edilmişti. Yoğun bakım servisinden tedavisine devam edilen Bircan’dan bugün acı haber geldi. Erdin Bircan’ın hayatını kaybettiği belirtildi. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, “CHP Edirne Milletvekili, sevgili dostumuz, mücadele arkadaşımız ve ağabeyimiz Erdin Bircan’ı saat 09.15’te kaybettik. Uzun bir süredir Ankara’da tedavi gören Erdin Bircan, pazartesi günü Edirne’de son yolculuğuna uğurlanacak” dedi.
CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan 59 yaşındaydı.
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