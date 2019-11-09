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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ceylanpınar’a zırhlı araçlar sevk edildi

Ceylanpınar’a zırhlı araçlar sevk edildi

ASKERİ ARAÇLARDAN GÖRÜNTÜLER

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar 

-DETAYLAR

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Suriye'nin Rasulayn kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar ve bloklar sevk edildi. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen ve aralarında GZPT’de (gelişmiş zırhlı personel taşıyıcı) ve beton bloklarında aralarında olduğu yaklaşık 10 araçlık konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen zırhlı araçların Suriye sınır hattına konuşlanacağı belirtildi.
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