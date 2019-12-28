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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çatıyı tamir ederken kendini salonun ortasında buldu İzle

Çatıyı tamir ederken kendini salonun ortasında buldu İzle

Yaralanan ev sahibi detay

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Yağmur Suyu 

-sağlık ekiplerinin müdahalesi
-sedyeyle ambulansla alınması
-Yaralının hastaneye götürülmesi
-Apartmandan detay
-Evden detay
-Kırılan çatı
-Ailesinden detaylar

( ANTALYA - ÖZEL)- Kiracısının ‘yağmur suyu damlıyor’ demesi üzerine tadilat için çatıya çıkan ev sahibi, plastik çatının kırılması sonucu evin salonuna düştü- Yaralanan ev sahibi, tedavi için hastaneye kaldırıldı ANTALYA

- Antalya’da kiracısının yağmur suyu sızdığını söylemesi üzerine evin çatısına tadilat için çıkan emekli ev sahibi, plastik kaplamalı çatının kırılması sonucu bir anda kendini yerde buldu. Evin salonuna düşerek yaralanan talihsiz adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi’ndeki 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zemin katta oturan kiracısının çatıdan yağmur suyu aktığını belirtmesi üzerine emekli Ali özer (67), tadilat için çatıya çıktı. Özer, hazırlık yaptığı sırada plastik kaplamalı çatı önce çatladı, bir süre sonra ise kırıldı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten bir anda kendisini yerde bulan Özer, evin içerisine düştü. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan talihsiz adam, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Akdeniz Üniversitesi Hastanesi aciline kaldırdı.
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