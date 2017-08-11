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11 Ağustos 2017 Cuma günü yayınlandı
Cankurtaranlar 'fazla açılma' diye dövdüler

Cankurtaranlar 'fazla açılma' diye dövdüler

İstanbul Caddebostan'da cankurtaranlar, sahilde 'açılmayın' uyarısına aldırış etmeyip hakaret eden genç adamı tekme tokat dövdü.

Caddebostan Cankurtaran 


Görüntüler Kadıköy Caddebostan sahilinde meydana geldi. Sahile gelen gençlerden biri açıkta yüzmek istedi. Cankurtaranlar ise şamandıra çizgisini geçmemesi için uyardı. O ise uyarılara aldırış etmedi.

İddiaya göre hakaretler savuran genç cankurtaranların tekme ve yumruklarının hedefi haline geldi.

Serinlemek için sahile gelenler kavganın daha da büyümesini engelledi.
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