Cankurtaranlar 'fazla açılma' diye dövdüler



Görüntüler Kadıköy Caddebostan sahilinde meydana geldi. Sahile gelen gençlerden biri açıkta yüzmek istedi. Cankurtaranlar ise şamandıra çizgisini geçmemesi için uyardı. O ise uyarılara aldırış etmedi.



İddiaya göre hakaretler savuran genç cankurtaranların tekme ve yumruklarının hedefi haline geldi.



Serinlemek için sahile gelenler kavganın daha da büyümesini engelledi.

