Çanakkale’de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu İzle



- Çanakkale Merkez ve Biga ilçesinde yapılan operasyonlarda 1, 5 ton kaçak şarap, 10 şişe sahte viski ile 12 ecstasy hap ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Şube ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi yaptıkları planlı çalışma çerçevesinde kaçak içki üreticileri ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Çanakkale Merkeze bağlı Erenköy köyündeki Yenimahalle’de bulunan bir depoya yapılan operasyonda, kaçak olarak üretilmiş 1,5 ton şarap ile 10 şişe sahte viskinin ele geçirilmesinin yanı sıra doluma hazır çok sayıda şarap şişesi ve alkol üretiminde kullanılan kimyasal maddeler bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan Biga’da yapılan operasyonda şüpheli A.G, üzerinde 12 adet ecstasy hap, 1 gram esrar ve 300 lira nakit para ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (Cİ-UGR-

