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21 Haziran 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Çanakkale'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Çanakkale'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Çanakkale'de cuma pazarı girişinde yer alan balıkçı tezgahlarına zarar verdiği öne sürülen iki şüpheli şahıs ile polis arasında film gibi kovalamaca yaşandı.

Polis Polis Kovalamacası 


Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cuma Pazarında balıkçı tezgahlarına zarar verdiği öne sürülen iki şahsı, vatandaşlar polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekiplerine saldıran şüphelilerden birisi biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirtildi. Ardından ekip arabasına bindirildi.

Yaşanan arbedeyi fırsat bilen diğer şüpheli şahıs ise kaçmayı olay yerinde kaçmaya başladı. Pazar yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri motosiklet ve araçla şahsı takip etti. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından şüpheli şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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