Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Cami kütüphanesinden telefon çalan hırsızlar kamerada İzle

Cami kütüphanesinden telefon çalan hırsızlar kamerada İzle

Şahısların gelişi

Kütüphane Güvenlik Kamerası Satranç Hırsız Cep Telefonu 

-Dışarıda bekleyişi
-Hırsızlık anı
-Röportaj
-Genel detay

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Güngören'de bulunan Haznedar Kuyulu Camii Kütüphanesi'ne gelen biri kadın iki kişi, görevlinin telefonunu çaldı. Hırsızların pes dedirten rahat tavırları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 5 Mart günü Güngören Haznedar Mahallesi Posta Caddesi'nde bulunan Haznedar Kuyulu Camii Kütüphanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saat 18.00 sıralarında biri kadın iki kişi kütüphanenin önüne geldi. İlk önce camdan içeriyi kolaçan eden şahıslar, masanın üzerinde bulunan telefonu gözlerine kestirdi. Daha sonra adam dışarıda gözcülük yaparken, kadın içeri girdi. İçeri giren kadın çalışanların oyun oynadığını ve kendisine bakmadığını anlayınca gözüne kestirdiği cep telefonunu alıp kaçtı. Kadının “bu kadarına da pes artık” dedirten rahat tavırları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Cep telefonu çalınan kütüphane görevlisi Emre Dolu, ”Arkadaşımla satranç oynarken, burayı biraz boş bıraktık. Görüntü kayıtlarına baktık kadın zaten camdan bizi izliyordu. Buranın boşaldığını fark ettiği anda telefonu alıyor ve gidiyor. Dışarıda onu bekleyen iş birlikçisi bir adam var. İkisi beraber benim telefonu alıp gidiyorlar” dedi.
(ZA- ÖY- ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Esenyurtta Doğalgaz Patlaması!Esenyurtta Doğalgaz Patlaması!
JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...
Polis, Son Anda YakaladıPolis, Son Anda Yakaladı
Tarım İşçilerini Taşıyam Minibüs DevrildiTarım İşçilerini Taşıyam Minibüs Devrildi
Ankarada Korkunç Olay! Önce Eşini Sonra...Ankarada Korkunç Olay! Önce Eşini Sonra...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı