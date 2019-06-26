Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Camı kırıp girdiği iş yerini soydu... O anlar kameraya yansıdı Haberi

Camı kırıp girdiği iş yerini soydu... O anlar kameraya yansıdı Haberi

Elazığ'da bir kişi taş ile kırdığı iş yerinin camından içeri girip hırsızlık yaparken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Jandarma Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 


Şüpheli 18 yaşından küçük olduğu ve jandarma ekipleri tarafından yakalanıp işlem yapıldığı öğrenildi. Olay, Yurtbaşı Beldesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, bir süre kaldırımda oturarak çevreyi kontrol ettikten bulduğu taş ile dükkanın camını kırdı. Ardından camdan içeri giren hırsız, bayide bulunan yazar kasa, sprey boya ve slikonları çalarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen sahibi M.E.D. durumu fark edince olayı Jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede şüphelinin eşkal bilgilerini belirleyerek çalışma başlattı. Jandarma ekipleri şüphelinin 18 yaşından küçük olan ancak daha öncede bir kaç defa benzer olayı gerçekleştiren çocuk olduğunu belirledi. Yakalanan çocuk hakkında yasal işlem yapıldı. Öteyandan, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı